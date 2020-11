Markus Lanz und Barack Obama „Hatten Sie schlaflose Nächte wegen der Drohnen?“

Allgemein stellte Obama fest, dass ein US-Präsident „nie von Null“ anfangen könne, er erbe immer die Entwicklungen, die sein Vorgänger hinterlassen habe, und so habe er den Irak- und den Afghanistan-Krieg vorgefunden. Länder, aus denen ein Rückzug enorm schwierig sei – im übrigen seien präsidiale Entscheidungen ja „nie perfekt“, ihre Erfolge hätten immer mit Wahrscheinlichkeiten zu tun – 55 Prozent Erfolgsaussicht? 45 Prozent?

Weiße Arbeiter verlieren an Boden

Da nun hakte Markus Lanz beherzt nach: „Hatten Sie eigentlich schlaflose Nächte wegen der Drohnen? Denn wenn Sie die eingesetzt haben, starben ja Menschen.“ Bevor Obama die Frage verneinte, er sei nach einem Arbeitstag immer sehr müde gewesen, drehte er eine Schleife der Rechtfertigung: Er habe auch als Präsident eine Verantwortung für junge US-Soldaten, er habe vielen Angehörigen von Gefallenen Briefe geschrieben oder Verwundete besucht. Der Anschlag 9/11 und die Folgen sowie das Vorgehen der Taliban rechtfertigten das Vorgehen. Eine sehr kritische und riskante Sache sei aber die Ausschaltung der Terrorführers Osama bin Laden 2001 in Pakistan gewesen: „Wir hatten keine Garantie dafür, dass er wirklich am Fundort war.“ Wäre der Angriff fehl geschlagen, hätte dies schwierige diplomatische und außenpolitische Folgewirkungen gehabt.

Schon als er vor vier Jahren einen Film in den USA gedreht habe, so Markus Lanz, sei ihm die Polarisierung im Land aufgefallen, einige Interviewte hätten den Namen von Obama aus Hass nicht aussprechen wollen und nur von 44 (dem 44. Präsidenten) gesprochen, andere vermieden den Namen Trumps und nannten ihn nur 45. Obama sagte, das in der ganzen ja auch von der Sklaverei geprägten US-Historie dieses Ringen von zwei Richtungen schon verankert sei, die einen mit dem großen Wir-Gefühl, die anderen mit der Ansicht, dass bestimmte Privilegien für bestimmte Leute reserviert seien. Trump habe diese „Reibungen“ versucht, für seine eigenen Zwecke zu nutzen. Es gebe aber sicher weiße Arbeiterschichten in den ländlichen Gegenden, die der Ansicht seien, sie würden „an Boden verlieren“.

Am Schluss kommt dann die Frauenfrage

Die Fortschrittlichen im Land müssten daher nach guten Lösungen suchen, doch der Trend bei den jungen Leute stimme ihn hoffnungsvoll. So seien bei den schwarzen Protesten von „Black lives matter“ in der Folge der Ermordung von George Floyd sehr viele Weiße gewesen, die sagten, die Schwarzen hätten ein Recht auf Respekt: „Das ist die Zukunft der USA.“

Im Schlusskapitel befragte Lanz den Ex-Präsidenten zur Rolle von Frauen in seinem Leben, die eine tragende Rolle hatten und gezeigt wurde ein Foto von Obama als Kind mit seiner Mutter und Großmutter. „Sie waren stets von Frauen umgeben, hat das ihren Charakter geformt?“ Schon zuvor hatte Obama berichtet, dass seine Schwiegermutter ins Weiße Haus eingezogen sei und da eine stabilisierende Funktion inne gehabt habe. Es sei wichtig, so Obama, auf den Rat von „starken Frauen“ zu hören. Frauen hätten die Fähigkeit zu sehr klugen Entscheidungen, er habe den Eindruck, sie seien weniger von ihrem Ego getrieben als Männer. Und Angela Merkel, die deutsche Kanzlerin, sei seine „Lieblingspartnerin“ auf der weltpolitischen Bühne.