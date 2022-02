Markus Lanz rüffelt Gabriele Krone-Schmalz „Albern, wie Sie Putin verteidigen!“

„Sie können mich schlachten, aber ich halte das für falsch“, sagte Krone-Schmalz. Diese Sanktion werde in erster Linie Deutschland schaden, und es sei zu fragen, warum denn die USA nicht ihre Ölimporte aus Russland stoppten. Danach konnte sich SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert am Thema Nordstream 2 erfreuen – allerdings nur für kurze Zeit. Er lobte den Kurs von SPD-Kanzler Olaf Scholz, da der eben „keine präventive Sanktionierung“ betrieben habe, sondern erst im Ernstfall mit der Sanktion rausrückte. Im übrigen sei Deutschland bei den Gaslieferungen zu 51 Prozent von Russland abhängig, die Lager seien noch zu einem Drittel voll „und wir werden diese Heizperiode schon hinkriegen“.

Gerhard Schröder, der größte Gaslobbyist

Dieses Fass hätte Kühnert aber besser nicht aufgemacht, denn Markus Lanz fragte sogleich, ob nicht die SPD eine Mitverantwortung habe für die große Energieabhängigkeit Deutschlands von den Russen, schließlich sei SPD-Altkanzler Gerhard Schröder „der größte Gaslobbyist in Russland“, und Robin Alexander wies daraufhin, dass sich Moskau überall in Europa willfährige Politiker kaufe. Dass die SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mit russischen Millionen eine Pipeline-Stiftung in Mecklenburg-Vorpommern gegründet haben und sie auch noch Klimafonds nenne, das sei in dem Zusammenhang „hochnotpeinlich“.

Besser ein Deutscher macht es, als ein Chinese

Kühnert meinte, die Stiftung habe der Sanktionsvorbereitung gedient und Schwesig habe die Sanktion der Pipeline ja jetzt mit vollzogen. Was Gerhard Schröder anbelange, so sei der eins von 400.000 SPD-Mitgliedern, das nun mal geschäftlich tätig sei und wenn es sich äußere, dann sei das sicher „interessenorientiert“, aber nicht immer Meinung der Partei. Auch hier zeigte Krone-Schmalz Verständnis. Es sei doch besser, der Deutsche Gerhard Schröder sitze bei Gazprom „als irgendein Chinese“. Aber seine Einkünfte, so meinte sie, könnte der Altkanzler eigentlich für einen gemeinnützigen Zweck spenden. Da widersprach keiner in der Runde.