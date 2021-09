Markus Lanz Keine „Eier in der Hose“ – Luisa Neubauer greift Kevin Kühnert an

Wums. So en passant hat Markus Lanz die Sinnhaftigkeit der Fragestellung seiner ZDF-Talkshow noch selten um die Ohren gehauen bekommen. Zuvor hatten Kevin Kühnert (SPD) und Volker Wissing (FDP) genau das getan: sich mit Blick auf den Wahltag alles offen gehalten. Er strebe ein rot-rot-grünes Bündnis so wenig an wie andere Dreierbündnisse, erklärte der Sozialdemokrat. Lanz präsentierte einen Einspieler vom letzten Triell der drei Spitzenkandidaten vom vergangenen Montag. Annalena Baerbock erklärte da, es sei Zeit, „dass die CDU in die Opposition geht“, und Olaf Scholz sagte das Gleiche.