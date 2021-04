Markus Lanz Ja, ich will – was Markus Söder nicht sagt, aber spüren lässt

Ist Söders Platz noch in München?

Söder ist nicht im Hamburger Studio, sondern in München. Ist das noch sein Platz? „Mein Platz ist heute in Bayern“, sagt Söder. Und etwas später: „Mein Platz ist überall“. Nun gehört Markus Lanz ja ganz bestimmt nicht zu der Riege der Vorlagengeber in der deutschen Interviewergemeinde. Seine viel zu späte Sendung hat sich zu einer der besten Politik-Gesprächsrunden gemausert, die das deutsche Fernsehen zu bieten hat. Mit unerschütterlicher Penetranz versucht er Söder einen Satz zu entlocken, der in etwa so klingen könnte wie „Ja, ich will“. Es gelingt nicht. Doch auch wenn der Satz nicht fällt: Jeder, der Söder sieht, der erkennt, wie sehr da einer an den Stäben des Kanzleramtes rüttelt.