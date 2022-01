Markus Lanz düpiert Anne Spiegel (Grüne) „Da sitzt eine Bundesministerin...“

Die Frauen und Mädchen haben Angst

Kristina Dunz vom Redaktionsnetzwerk Deutschland übernahm dann die Verteidigung der Ampel-Idee, verspricht sich von der Abschaffung des Werbeverbots eine allgemeine Lockerung und Entkrampfung. „Immer noch haben so viele Frauen und Mädchen Angst über eine Abtreibung zu reden. Es ist immer noch ein Makel – und wenn es auch nur die Eltern sind, die schimpfen.“ Die Betroffenen seien in einer „Extremsituation“, man brauche eine besseres Beratungsnetz, kürzere Wege zu den Praxen und müsse den Frauen helfen, sich frei zu entscheiden.

Der Showdon zum Paragrafen 218

Den Showdown am Schluss läutete dann Markus Lanz mit der Frage ein, ob nicht das Werbeverbot nur ein Nebenkriegsschauplatz sei und die Ampel nicht eher auf eine Abschaffung des Paragrafen 218 schiele, wonach Abtreibungen ein Straftatbestand sind, sofern sie nicht innerhalb der ersten zwölf Wochen und nach einer Beratung stattgefunden haben. „Es gibt doch Teile in der Ampel, die wollen den Paragrafen 218 komplett abschaffen“ meinte Lanz, und wie denn ihre persönliche Haltung dazu sei, fragte er Ministerin Spiegel. Die verwies in dieser Frage an eine Kommission, die das Thema „fundiert“ und von allen Seiten beleuchten soll. Das letzte Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Paragrafen 218 sei immerhin schon fast 30 Jahre her, es gehe heute auch um das sexuelle Selbstbestimmungsrecht der Frau und sie wolle in dieser Frage „nichts vorwegnehmen“. Von Christine Winkelmeier-Becker kam dann der Einwurf, es müsse doch um den Lebensschutz des Kindes gehen und es sei für sie „erschreckend, dass dies von der Bundesfamilienministerin nicht genauso gesehen“ werde und in der gesamten Debatte werde das Kind gar nicht erwähnt.

In den USA wurden Ärzte erschossen

„Ich lass das so nicht stehen“, entgegnete Anne Spiegel, „dass die Ampel den Lebensschutz des Kindes nivellieren will“. Aber der Paragraf 218 stamme immerhin von 1933 – konzipiert schon in der Weimarer Zeit – und man müsse zumindest über ihn nachdenken. Markus Lanz bohrte dann noch einmal nach, ob Spiegel, sich vielleicht verstecke mit ihrer Meinung, weil sie Angst habe, sich klar zu positionieren, denn in den USA seien ja schon Abtreibungsärzte erschossen worden. Da war dann Anne Spiegel, 41 und Mutter von vier Kindern, ziemlich fest in ihrer Haltung: „Von Angst als Motiv lasse ich mich gar nicht leiten. Ich war vier Jahre lange Integrationsministerin in Rheinland-Pfalz – seitdem habe ich Personenschutz.“