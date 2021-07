Markus Lanz debattiert übers Corona-Impfen „Eine moralische Pflicht zum Impfen?“

Stuttgart - Mehr Druck gegen Impfunwillige? Ein Befürworter einer solchen Position war von Markus Lanz am Dienstagabend gar nicht erst eingeladen worden, und die FDP-Politikerin Christine Aschenberg-Dugnus hatte es da ziemlich einfach, ihre liberale Flagge die ganze Sendung unzerzaust hochzuhalten: Es ging um die Äußerungen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der Geimpften „uneingeschränkt“ die Freiheitsrechte gewähren will, was so eigentlich von der Studiorunde nicht hingenommen worden ist. „Viele können sich ja gar nicht impfen lassen, wegen medizinischer oder anderer Gründe“, sagte Aschenberg-Dugnus, sie warb für eine Gleichstellung von Geimpften und Getesteten, betonte allerdings auch, dass der Staat sein kostenloses Angebot zum Testen zurückschrauben könne, beispielsweise auf einmal in der Woche.