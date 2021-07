Markus Lanz debattiert über das Coronavirus „Herr Söder, das sind Schummeleien!“

Unionswahlkampf „könnte besser werden“

Auch in der Frage des Wahlkampfstils erkennt Lanz Brüche in der Union: Söder habe ja vor ein paar Tagen gesagt, die Union könne nicht „mit dem Schlafwagen“ ins Kanzleramt fahren. Der meinte daraufhin, der Wahlkampf plätschere so vor sich hin und man könne die Mobilität auch überdenken und „ein Stück besser werden“.

„Nicht schön, wie Sie da reden“

Schließlich kam es zum verbalen Knall zwischen Moderator und Politiker, als Lanz Söder erneut mangelnde Unterstützung für Laschet vorwarf: „Sie sind darauf aus, Ärger zu machen“, sagte der CSU-Vorsitzende zu Lanz. Der konfrontierte Söder daraufhin noch mit Widersprüchen von Laschet in der Frage von Steuersenkungen zum Unions-Wahlprogramm, woraufhin Söder sagte, dass er sich ans Wahlprogramm halte und im übrigen „ein braver und treuer Wahlkämpfer“ sei, was Lanz dann fassungslos machte: „Herr Söder, ich habe noch nie so viele kleinere Schummeleien in einem Satz gehört wie in diesem.“ Dass er, Söder, ein treuer Wahlkämpfer sei, das glaube er ja wohl selber nicht. Söder meinte, das sei jetzt „nicht schön“ wie Markus Lanz da rede.