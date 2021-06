Markise, Strandkorb, Cannabis Was auf dem Balkon erlaubt ist - und was nicht

Katzennetze

Mieter dürfen Katzennetze an Balkonen anbringen, um ihre Katzen vor Sprüngen oder Stürzen zu schützen. Das gelte zumindest dann, wenn das Halten von Katzen laut Mietvertrag erlaubt ist. Zur erlaubten Katzenhaltung gehöre auch ein Katzennetz, dass es dem Tier ermögliche, an die frische Luft zu gelangen, so das Amtsgericht Berlin-Tempelhof. Wird das Netz ohne „Eingriff in die Bausubstanz angebracht“, muss es nicht wieder abmontiert werden (AmG Berlin-Tempelhof, 18 C 336/19).