Markgröningen Führte ein Autorennen zum Unfall?

Ein 26-Jähriger ist am Mittwochabend nach einem vorhergehenden Autorennen schwer verletzt worden. Der junge Mann war gegen 23.20 Uhr mit seinem Audi A5 auf der K1671 zwischen Markgröningen und Tamm unterwegs. Im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts in den Grünstreifen ab. Er versuchte noch gegenzulenke, das Auto geriet jedoch weiter in die Böschung. Das Fahrzeug wurde dadurch angehoben und fiel schließlich auf die Fahrbahn zurück, wo es auf dem Dach zum Liegen kam.