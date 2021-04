Marketing Daimler Neue Kommunikation bei Mercedes-Benz

Insider berichten von Reibereien

Insider berichten, dass es immer wieder Reibereien zwischen der Marketingabteilung und den PR-Leuten gegeben habe. Dazu passt, dass der BloggerSascha Pallenberg, der einige Jahre in Diensten des Autokonzerns stand, nach seinem Abgang im Februar im Fachmagazinblatt „PR-Report“ über die Marketingabteilung lästerte. Manchen mangele es „fundamental an der Kompetenz“, so Pallenberg.