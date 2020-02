Markantes Marbacher Gebäude Bürgerturm ist wieder vermietet

Nach einer Schreinerei und einem Atelier kommen nun Schüler in den ehemaligen Wehrturm, um über ihren Büchern zu brüten und zu pauken: „Nachhilfe im Turm“ nennt sich der neue Mieter. Ein Bewerber-Marathon wie bei Wohnungen hat es aber nicht gegeben, so Bürgermeister Trost: „Es gab generell nur einen Interessenten.“Natürlich hätte sich die Stadt durchaus mehr Resonanz gewünscht. Allerdings sei auch klar, „dass es schwierige Räume sind“, so Jan Trost. Zum einen biete er mit elf Quadratmetern im Obergeschoss und acht Quadratmetern unten nicht viel Platz. Eine Toilette mit Waschbecken inklusive Warmwasseranschluss gebe es aber. Zum anderen sei die Lage auch für die meisten Geschäftszweige, wie den Einzelhandel, nur wenig attraktiv. „Laufkundschaft gibt es dort so gut wie keine.“