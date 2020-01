Mario Barth in der Schleyerhalle Sexismus als Goldgrube

Stuttgart - Mario Barth weiß Bescheid. „Frauen sind viel schlauer als wir Männer“, sagt er, „das ist einfach Fakt. Frauen sind nicht nur ein bisschen intelligenter, sondern um ein Vielfaches.“ Mario Barth verdankt diese Erkenntnis einer Studie, die er vielleicht las, vielleicht aber auch nur erfand. Und da er offenbar noch weiß, was ein Vielfaches ist, im Mathematikunterricht also nicht alles verschlafen hat, nimmt er seine Fans nun mit zurück in die Schulzeit, erinnert sie daran, wie sie damals schon aussah, die Differenz der Geschlechter: Die Mädchen hatten saubere und vollständige Mäppchen, die Jungs zerbrachen 30-Zentimeter-Lineale, schossen mit Buntstiften auf den Lehrer und zerstückelten ihre Radiergummis. Viel scheint sich daran nicht geändert zu haben, nicht in der Welt des Mario Barth.