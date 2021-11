Marie Versini gestorben Für immer Winnetous Schwester Nscho-tschi

Horst Wendlandt hat sie engagiert

Marie Versini, 1940 in Paris geboren, erhielt ihre Schauspielerausbildung am Conservatoire national supérieur d’art dramatique und begann ihre Karriere am Theater; mit 17 Jahren war sie jüngstes Mitglied der Comédie Française. 1957 wurde sie für ihre erste Filmrolle in „A Tale of Two Cities“ engagiert, in den folgenden Jahren kamen weitere französische und englische Filme hinzu. Nach Deutschland kam sie 1962 durch den Regisseur Rolf Thiele für „Das schwarz-weiß-rote Himmelbett“, wo sie an der Seite von Thomas Fritsch spielte. In dieser Rolle habe sie der Filmproduzent Horst Wendlandt gesehen und für die Rolle der Nscho-tschi engagiert, heißt es auf ihrer Homepage.