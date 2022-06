Mariah Carey und weitere geehrt Auszeichnungen für Songschreiber verliehen

Der Komponist, Sänger und Songschreiber Paul Williams erhielt den Johnny Mercer Award. Diese Auszeichnung wird nur an Künstler vergeben, die bereits zuvor in die Hall of Fame aufgenommen wurden, aber darüber hinaus ein besonderes Werk geschaffen haben. Der Abe Olman Publisher Award wurde an Jody Gerson, CEO von Universal Music Publishing, verliehen. Dieser Preis wird an Musikproduzenten vergeben, die in ihrer Funktion besonders herausragende Musikstücke betreut haben. Musiker Lil Nas X erhielt den Hal David Starlight Award, der ins Leben gerufen wurde, um Songschreiber zu ehren, die sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere befinden. Auch Mariah Carey erhielt eine Auszeichnung und wurde dieses Jahr in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen.