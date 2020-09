Maria Schrader darf jubeln Emmys: Viel Kritik an Trump - und eine deutsche Siegerin

In der Königskategorie des Abends entschied sich dann Produzent und Drehbuchautor Jesse Armstrong für eine ungewöhnliche Rede. Er wolle einigen "Nichtdank" aussprechen, sagte er bei der Bekanntgabe des Preises für die beste Dramaserie an "Succession". Ein "Nichtdank" gehe an das Virus und an Donald Trump und Boris Johnson für deren "lausige und unkoordinierte Antwort" darauf, sagte er. Ein "Nichtdank" gehe auch an alle Nationalisten auf der Welt und "an alle Medienmogule, die sie an der Macht halten", erklärte der Brite.