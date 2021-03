Marco Rose & Co. Klauseln, Leihen, Ablösen: Die neue Trainer-Welt im Fußball

"Ich habe seit Jahren keinen schriftlichen Vertrag mehr", sagte Finke einmal dem "Spiegel". Eine Ausstiegsklausel im Vertrag? Zu damaliger Zeit undenkbar. Heute gehören solche Klauseln dagegen zum Alltag. Marco Rose hatte eine und zieht dank ihr nach nur zwei Jahren in Gladbach weiter nach Dortmund. Was den Traditionsclub am Niederrhein fast in seinen Grundfesten erschütterte, da konnte Sportdirektor Max Eberl noch so oft betonen, das Ganze sei ein ganz normaler Vorgang im Fußball-Geschäft.