Marcel Sökler macht Siegtor für SGV Freiberg Stuttgarter Kickers verlieren Oberliga-Hit in letzter Sekunde

Reisig vergibt Riesenchance

Das Spiel blieb packend, es ging hin und her. Die Zuschauer peitschten die Kickers nach vorne. In der 78. Minute dann die Riesenchance für die Blauen zum 2:1, doch Mittelfeldspieler Ruben Reisig, der allein aufs SGV-Tor zulief, scheitere an Burkhardt. Wie man es besser macht, zeigte dann in Marcel Sökler ein Spezialist in Sachen Kaltschnäuzigkeit in der Nachspielzeit. Er sorgte mit seinem 15. Saisontreffer auch für die Freiberger Revanche für das 0:1 im Hinspiel am 14. August 2021, was nach wie vor die bisher einzige SGV-Punktspielniederlage in dieser Saison bedeutet. Dies zeigt die Konstanz der Sbonias-Elf.