Marc Voltenauer: Das Licht in dir ist Dunkelheit Wenn Religion und Hass zusammenfinden

Stuttgart - In dem beschaulichen Dorf Gryon in den Waadtländer Alpen wird eine Leiche entdeckt. Demonstrativ liegt sie übel zugerichtet im Mittelschiff der Dorfkirche. Von Anfang an scheint klar, dass der Mörder auf einer tödlichen Mission ist. Andreas Auer, Kriminalkommissar bei der Lausanner Polizei, vermutet, dass es nicht bei dieser einen Tat bleiben wird. Und er behält recht. Gemeinsam mit seinem Team fahndet er nach dem unbekannten Killer und blickt dabei in die Abgründe eines Alpendorfes, in dem die meisten zu viel voneinander wissen und darüber schweigen.