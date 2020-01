Marc-André Hamelin in Stuttgart Geist und Seele

Stuttgart - Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein Finanzbeamter: sehr sachlich und ein bisschen grau. Genau so betritt Marc-André Hamelin am Dienstagabend auch die Bühne im Beethovensaals, genau so verneigt er sich kurz und nüchtern, und genau so beginnt er zu spielen: Alexander Skrjabins weit ausgreifende Fantasie in h-Moll lebt von seinem Drang zur Ordnung. Zumindest anfangs, und Hamelins Klarheit tut dem zwischen pianistischem Bombast und zerbrechlichen Pastelltönen zerrissenen Stück gut. Mehr und mehr dringen individuelle Farben, dringt Poesie aus Geflecht der Stimmen und Gegenstimmen, das der Pianist mit Understatement aufbereitet: Seine souveräne Bewältigung von Repertoire, das zuvor als unspielbar galt (wie etwa Leopold Godowskys Chopin-Studien), hat den kanadischen Pianisten bekannt gemacht, und nun meistert er, von einer zwischenzeitlich leicht reduzierten Trefferquote der rechten Hand mal abgesehen, auch Skrjabins spieltechnische Zumutungen, als seien es bloß lockere Fingerübungen.