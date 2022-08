Marbachs Partnerschaft mit Tongling Kunst statt persönlicher Begegnung

Kunst als Zeitdokument und Schlüssel zu fremder Kultur

So soll die exotische und für westliche Augen nicht so leicht zu erfassende Kunst verständlicher werden und zugleich Hintergründe vermittelt werden. „Damals war das ganz schön revolutionär von einer Stadtverwaltung, so ein Geschenk zu machen“, urteilt die China-Expertin. Nach der Kulturrevolution habe sich die Kunstszene erst wieder entwickeln müssen, und „diese Aufbruchstimmung spürt man in den Bildern“. Inzwischen seien sie zu einem Zeitdokument geworden, denn der chinesische Kunstmarkt habe sich geändert. Doch schon damals habe es Versuche gegeben, an westliche Kunst anzuknüpfen.