Marbacherin scheitert mit Päckchensendung Post-Posse um ein Geburtstagsgeschenk

Nachdem Constanze Leidel das Päckchen auch eine Woche später noch nicht zurückbekommen hatte, fragte sie erneut bei der Hotline nach und bekam im zweiten Versuch nach fast einer Viertelstunde in der Warteschleife die Auskunft, das Päckchen sei zugestellt worden, es liege in der Postfiliale. Wenn sie Näheres wissen wolle, müsse sie einen Nachforschungsauftrag stellen. Das tat sie und wandte sich zugleich an die Marbacher Zeitung.

Auf Nachfrage bei der Post bedauert diese die Unannehmlichkeiten von Constanze Leidel sehr und entschuldigt sich in aller Form. Der Mitarbeiter in der Filiale am Rotebühlplatz habe allerdings korrekt gehandelt, erläutert Post-Pressesprecher Marc Mombacher. Offenbar habe Constanze Leidel in Marbach eine falsche Auskunft erhalten. Päckchen könnten laut den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ebenso wie Brief- und Expresssendungen nicht an eine Filiale geschickt werden. Diesen Service gebe es nur für Pakete. Daher sei es dem Mitarbeiter in Stuttgart auch nicht möglich gewesen, das Päckchen zu scannen und auszuhändigen. „Das waren die genannten technischen Gründe“, erläutert Mombacher.

Immerhin durfte Marisa Leidel ihr Geburtstagspäckchen inzwischen in der Stuttgarter Filiale abholen – und freut sich nun über ein doppeltes Geburtstagsgeschenk. Und Constanze Leidel ist sehr gespannt, was bei ihrem Nachforschungsauftrag herauskommt.