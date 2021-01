Marbacherin in Leitstelle Immer da, immer am Helfen – auch bei Corona

Neben solchen kuriosen Geschichten erlebt die ausgebildete Maschinenbau-mechanikerin aber auch Momente, in denen es nichts zu lachen gibt, in denen es um Leben und Tod geht. „Am schlimmsten ist, wenn etwas mit einem Kind passiert ist und ich per Telefon die Eltern anweisen muss, wie sie ihr Mädchen oder ihren Jungen reanimieren müssen, bis die Sanitäter und der Notarzt vor Ort sind“, erklärt Lutz. Solche Erlebnisse gehen ihr an die Nieren, aber grundsätzlich kann die Marbacherin gut abschalten und nimmt in der Regel nichts von dem mit nach Hause, was sie auf der Rettungsleitstelle an Leid und Unglück erfahren hat. Etwas anders sei es, wenn sie selbst vor Ort sei und sich ihr ein schreckliches Bild bietet. „Das stimmt mich nachdenklich“, sagt sie. Aber prinzipiell ist sie Feuer und Flamme für ihren Job. „Mir macht die Arbeit immer noch Spaß. Wenn das Telefon klingelt, weiß man nie, was sich dahinter verbirgt. Das finde ich spannend“, sagt sie.

An ihrer Lust am Helfen hat auch die Corona-Krise nichts geändert und sie appelliert an die Bürger, sich an die Vorschriften zu halten. „Die Regeln bestehen nicht nur aus einem wirren Buchstabensalat, sondern sie machen Sinn. Man sollte also zuhause bleiben und die Kontakte einschränken, um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren. Es kommen auch wieder bessere Zeiten“, erklärt sie.