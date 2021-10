Marbacher Wochenmarkt Umzug an die Stadionhalle

Marbach - Während der Wochenmarkt am Mittwoch in den nächsten Monaten weiter in der Fußgängerzone stattfindet, zieht der Markt am Samstag auf den Parkplatz an der Stadionhalle. Zu den gewohnten Zeiten von 7 bis 12.30 Uhr bieten die Erzeuger und Händler dort Frisches und Regionales an. Einen Überblick über die Marktbeschicker gibt es unter „Marbach schillert“.