Marbacher wehren sich gegen unerwünschte Post Erneut Flyer von Coronaleugnern verteilt

Marbacher Querdenken-Kopf weist Verdacht, er stecke dahinter, von sich

Wer hinter den Flyern steckt, lässt sich nicht ermitteln. In der Szene der Corona­leugner oder Gegner der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus sind mittlerweile viele derartige Pamphlete, die teils zum Selberdrucken herunterzuladen sind, teils fertig gekauft werden können, im Umlauf. Zur Verbreitung wird gern der Telegram-Kanal genutzt. Der betreffende Zettel war dort jedoch bei unserer Recherche auf keinem der gängigen Kanäle zu finden – was auch an den vielen Varianten des Druckerzeugnisses liegen dürfte. Auch wer sie eingeworfen hat, ist nicht festzustellen. So munkelt man zwar im Hörnle von einem „offenen Geheimnis“, doch der Kopf der Marbacher Querdenken-Bewegung, Andreas Roll, der ebenfalls in dem Stadtteil lebt, weist die vermutete Verbindung zu ihm von sich. „Ich habe zwar schon von der Aktion Bürgerwohl gehört, aber sonst weiß ich nichts darüber. Die Szene ist inzwischen recht bunt geworden.“ Dass er als „Hauptverdächtiger“ gilt, ist ihm bewusst: „Das ist häufiger so, ich hatte auch schon zerrissene Flyer im Briefkasten.“ Er halte sich aber in der Regel daran, dort keine Flyer einzuwerfen, wo dies nicht gewünscht sei. Wobei er betont, solche Zettel seien keine kommerzielle Werbung, und darauf hinweist, dass auch die verschiedenen Parteien bei ihrer Wahlwerbung den Hinweis „keine Werbung“ unterschiedlich ernst nähmen.