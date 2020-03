Marbacher Tafel braucht Unterstützung Dem Tafelladen gehen Waren und Helfer aus

„Es wäre schön, wenn die Bürgerinnen und Bürger die Bedürftigen in dieser Situation nicht alleine lassen und Lebensmittel spenden, damit auch die Ärmsten der Armen noch Gelegenheit zum Einkaufen haben“, appelliert Bürgermeister Jan Trost an die Hilfsbereitschaft der Marbacher. Helfen kann man aber auch mit einer Geldspende. Aus der Bürgerstiftung sind bereits 1500 Euro an die Tafel geflossen. Auch die Freien Wähler haben Geld gesammelt – insgesamt 1000 Euro, verbunden mit einem Dankeschön an die Ehrenamtlichen. Der Tafelladen hat laut Ewald Pruckner pro Monat 1000 Euro mehr an Ausgaben als an Einnahmen.