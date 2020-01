Marbacher steht vor dem Landgericht Oberarzt zwei Faustschläge verpasst

Sauer reagierte der Vorsitzende Richter auch auf das Ausbleiben mehrerer jüngerer Zeugen, die den 26-Jährigen gesehen haben sollen, als er im Mai auf dem Parkdeck Solitude in Ludwigsburg einen Mann angegriffen und ihn gegen den Kopf getreten haben soll. Gegen sie verhängte er ein Ordnungsgeld von jeweils 150 Euro und drohte eine Ordnungshaft an. Ein an den Tatort gerufener Polizist erinnerte sich vor Gericht deutlich an den Satz „Ich habe ihm jetzt mal zwei Fäuste gegeben“, die der Angeklagte quasi im Vorbeigehen von sich gegeben habe. „Ich hatte den Eindruck, es war selbstverständlich für ihn oder er war stolz darauf.“

Der Angeklagte hat dem Arzt ins Gesicht geschlagen

Getänzelt haben soll der 26-Jährige, als er dem Oberarzt der Station in der psychiatrischen Klinik den zweiten Faustschlag ins Gesicht verpasste – diesen Eindruck gab der Mediziner vor Gericht wieder. Dabei wollte der Arzt ihn schon am nächsten Tag entlassen, was aber den Zorn des jungen Mannes erregte, der sich wegen Depressionen und Suizidgedanken dort freiwillig eingefunden hatte.„Ich wollte Kontakt aufnehmen und deeskalieren“, sagte der Oberarzt. In seinem Wutanfall habe der Patient die Worte fallen lassen „Dann bringe ich euch um“. Während seiner Attacke schlug er noch einen Arzt und einen Pfleger, die beide vor Gericht aussagten.

Vor Gericht zur Sprache kam auch der Vorfall zwei Tage später in Marbach. Der 26-Jährige rastete im Rathaus aus, nachdem er dort als Sozialhilfeempfänger drei Tage zu früh dran war und kein Taschengeld erhalten hatte. Hintergrund waren Schulden durch seinen Drogenkonsum. Dabei zertrümmerte er Scheiben an Aufzug und Eingangstür. Zu Hause verletzte er sich mit einem Messerstich in den Bauch und griff danach Notarzt, Sanitäter und Polizisten an, wobei er mutmaßlich auch eine Waffe an sich reißen wollte. „Ich war frustriert und wusste nicht, was ich machen sollte“, sagte der Angeklagte zu seiner Selbstverletzung. Nach eigenen Angaben höre er regelmäßig eine weibliche Stimme, die ihm befehle, sich oder anderen etwas anzutun. Allerdings hätte das keine Rolle bei den Taten gespielt, sagte der 26-Jährige, als ihn der Gerichtspsychologe zu jedem Vorfall einzeln befragte.