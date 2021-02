Marbacher Stadtarchivar erforscht Familie Vom Hutmacher zum Millionär

Sie beginnt mit dem Stammvater Alexander Wunderlich, der Hutmacher war und im 16. Jahrhundert in Marbach lebte. Er legte auch den Grundstein für das später exorbitant hohe Vermögen seiner Nachkommen. Einer davon war Daniel Wunderlich. Er lebte von 1617 bis 1670 und war ein reicher Handelsmann in Marbach. Gemeinsam mit seiner Frau stiftete er den Kanzeldeckel in der Alexanderkirche, doch zwei Jahre später erlag er der Gelbsucht, die auch eine Badekur in Wildbad nicht hatte heilen können. Zu seinem Vermögen zählten neben einem Haus und einer Scheune auch „Kleinodien“ wie ein Siegelring, zwei silberne Ketten und mehrere silberne Löffel. Hinzu kamen 28 Pfund Zinngeschirr, 21 Eimer Wein der Jahrgänge 1667 bis 1669 und „Hantierungswaren“ im Wert von 587 Gulden und 38 Kreuzer. Zum Vergleich: „20 Gulden kostete etwa eine Kuh“, erklärt der Marbacher Stadtarchivar. „Und für 200 bis 300 Gulden konnte man sich ein ganz nettes Häusle bauen.“