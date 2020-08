Marbacher Stadtarchiv forscht zu Hermann Breitenbücher Funde im Nachlass werfen Fragen auf

Hintergrund für die ideologische Anfälligkeit des Mannes, der zahlreichen Marbachern durch seine rege Teilnahme an Veranstaltungen des Schillervereins, durch Führungen zur Wasser- und Quellenvorkommen in der Altstadt sowie durch Beiträge in der Zeitung, wie etwa über das Schlittenfahren in der Niklastorstraße während seiner Kindheit am Göckelhof positiv in Erinnerung geblieben ist, könnte die nationalsozialistische Prägung in Kindheit und Jugend gewesen sein. So war Breitenbücher Mitglied der Marine-Hitlerjugend in Ludwigsburg, was auch seinen späteren Einsatz bei der Marine an der norddeutschen Küste erklärt. Wie manch anderer Zeitgenossen vertrat der Kriegsheimkehrer nach relativ kurzer englischer Gefangenschaft – er kam 1946 heim – die Meinung, es sei nicht alles schlecht gewesen, was Hitler an Werten vermitteln wollte und blendete dabei das Negative weitgehend aus. Laut Maisch und Gühring suchte Breitenbücher in Beiträgen die Verantwortung für den zerstörerischen Kriegsverlauf nicht allein bei den Verursachern. Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin – eine Propagandaschaubühne der Nazis – verteidigte er mit dem Interesse des einfachen Volkes an den Leistungen der Sportler. Geschadet habe Hermann Breitenbücher mit seinen Ansichten aber niemand, betont Steffen Maisch.