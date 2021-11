Marbacher Sportgebiet Stadt hofft weiter auf Schlüssel-Areal

Direkte Anbindung an Affalterbacher Straße als Ziel

In der Tat war von Anfang an angedacht, südlich der neuen Sporthalle einen großen Parkplatz mit 120 bis 130 Stellflächen für das gesamte Areal zu verwirklichen. Dort könnten dann auch die Schulbusse aus Affalterbach halten. „Das hätte den Vorteil, dass am Parkplatz vor der Stadionhalle weniger Busse fahren würden. Die Verkehrssituation würde sich dadurch dort verbessern“, erklärt Trost. Doch ob sich diese Vorstellungen in der Realität umsetzen lassen, dahinter steht weiter ein Fragezeichen. Denn der Stadt schwebt vor, dass der zentrale Parkplatz im Lauerbäumle über einen direkten Durchstich von der Affalterbacher Straße aus angesteuert werden kann. Dafür fehlt der Kommune aber seit Jahren ein Grundstück. Die Eigentümer wollten das Areal nicht hergeben. Notgedrungen hatte man sich vor diesem Hintergrund einst mit dem Provisorium für eine befristete Lösung entschieden, in der Hoffnung, die ursprünglichen Vorstellungen später doch noch durchsetzen zu können. Die Kommune hatte sogar schon erwogen, ein Enteignungsverfahren in die Wege zu leiten.