Marbacher Schule Gymi platzt aus allen Nähten

Mit Blick auf die Kosten für die mehr als 2500 anfallenden Schnelltests pro Durchgang denkt Volker Müller, dass dies auf Dauer für den Schulträger nur schwer finanzierbar ist. „Zur Normalität gehört, dass wir flächendeckende Testungen durch Impfung ersetzen können.“ Aktuell wolle man aber noch auf Nummer sicher gehen. Bis Dienstagmittag habe es zwei positive Schnelltests gegeben: bei einem Zehntklässler und einem Achtklässler. Der Fall des Zehntklässlers sei bereits abgeschlossen. Die Corona-Verordnung des Landes sehe vor, dass alle Schüler in der Klasse fünf Tage lang schnellgetestet werden müssen. Die Klasse könne an die Schule kommen, müsse aber unter sich bleiben und dürfe deshalb nicht am Koppelungsunterricht teilnehmen.

Die Stadt Marbach werde von der kommenden Woche an sämtliche 4000 Schüler dreimal testen lassen, teilt der Bürgermeister Jan Trost mit. Die grundsätzliche Raumsituation am FSG sei ausgereizt. „Es ist Fakt, dass angesichts der geburtenstarken Jahrgänge die Kapazitäten der Gymnasien in Marbach und Beilstein nicht mehr ausreichen.“ Allzu viel Zeit bleibe nicht mehr, denn diese Jahrgänge drängten in der zweiten Hälfte der Dekade in die weiterführenden Schulen. „Wir brauchen noch ein mittelgroßes Gymnasium mit drei bis vier Zügen“, sagt Trost, der wie seine Kollegen auf Zahlen des Regierungspräsidiums Stuttgart wartet.

