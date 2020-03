Marbacher Ruderverein in der Isolation Trainingslager und Geburtstagsfeier fallen flach

Marbach - Der Marbacher Ruderverein hat am 11. März seine Bootshallen und Trainingsräume abgeschlossen. Das Training an Land und auf dem Wasser ist untersagt. Dieses Schicksal teilt der MRV mit allen Vereinen in Deutschland. In Dortmund machte zeitgleich der Ruder-Stützpunkt für die U23-Kader-Athleten zu. Der Marbacher Ruderer Jannik Metzger, der in Dortmund studiert und trainiert, berichtet: „Uns wurde heute in der Abschlussbesprechung am Stützpunkt nahegelegt, möglichst viel des Trainings auf das dynamische Ergometer zu verlegen.“ Für das Ruderergometer gibt es „Slides“, also Schlitten, die unter das Gerät gestellt werden, um die Bootsbewegung zu simulieren. „Könnte ich auch eine Langhantel mit Gewichten ausleihen? Die Garage ist schließlich auch ein guter Ort für das Training“, fragte Metzger – die Antwort war positiv. Der U23-Kader-Athlet erhält seine Trainingspläne direkt aus Dortmund und schuftet nun in der Garage. Für ihn ist das Training in der Isolation kein Problem. Disziplin und Durchhaltevermögen haben ihn an den Stützpunkt in Dortmund gebracht.