Marbacher Ruderegatta Große Vorfreude bei allen Beteiligten

Marbach - Die Vorfreude bei Veranstaltern und Sportlern ist groß: Nach der coronabedingten Pause 2020 kann die traditionelle Regatta des Marbacher Rudervereins (MRV) am kommenden Wochenende wieder stattfinden – es ist die 53. Auflage. Völlig unberührt von der Pandemie bleibt aber auch diese nicht. So findet die Regatta unter den bekannten 3-G-Regeln statt. Es gibt zwei Zugangspunkte, an denen sich Teilnehmer und Besucher registrieren können, diese Zugänge sind an der Schranke hinter dem Parkplatz und unmittelbar vor dem Eingang zum Bootsplatz. Es ist also alles etwas umständlicher als gewohnt, was „für die Ruderer aber kein Problem darstellt. Die nehmen alles in Kauf, Hauptsache, sie können rudern. Wenn man denen sagt, dass sie 48 Stunden am Stück die Maske tragen müssen, dann machen sie das eben“, sagt Heike Breitenbücher, Trainerin des MRV und Vorsitzende des Landesruderverbandes Baden-Württemberg (LRVBW) in Personalunion. Das ungute Gefühl, weswegen man auch die Regatta 2020 frühzeitig abgesagt hatte, sei mittlerweile weg: „Es gab ja bereits ein paar Wettkämpfe jetzt im Herbst, und es hat sich gezeigt, dass die Regeln sehr gut eingehalten werden. Es gibt auch schon viele Geimpfte unter unseren Sportlern, die anderen lassen sich testen – das alles hatten wir letztes Jahr ja noch nicht. Jetzt können wir das Risiko besser einschätzen“, sagt Breitenbücher.