Marbacher Räte beraten Anträge Parkplatz vor der Schule bleibt gebührenfrei

Marbach - Ausgerechnet auf dem Höhepunkt der Coronakrise stand für den Gemeinderat im Frühjahr die Verabschiedung des Haushalts auf dem Programm. Und angesichts der damals steigenden Infektionszahlen entschied man sich kurzerhand dafür, das Ganze im Schnellverfahren durchzuziehen. Die Reden der Fraktionen wurden online veröffentlicht, an den Kernetat machte man ohne größere Diskussion einen Haken, die Behandlung der Anträge wurde verschoben. Am Donnerstag wurde die Debatte über die Anregungen der Räte aber nachgeholt. Dabei stachen am Ende besonders vier Entscheidungen heraus: Die Runde sprach sich gegen Gebühren auf dem Parkplatz an der Schule aus und votierte dafür, dem Handel per Fonds unter die Arme zu greifen. Zudem bekannte man sich zur Einrichtung eines Waldkindergartens und will beim Bau eines Beachvolleyballfelds am Ball bleiben.