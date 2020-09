Marbacher Ortsdurchfahrt halbseitig gesperrt Nahwärme blockiert Poppenweiler Straße

Marbach - Wer derzeit mit dem Auto von der Schillerstadt nach Poppenweiler fahren will, hat schlechte Karten. Die direkte Verbindung ist gekappt, weil die K 1695 saniert wird. Mit erheblichen Beeinträchtigungen für den Verkehr ist in einigen Wochen auch auf der Poppenweiler Straße in Marbach selbst zu rechnen. Die Ortsdurchfahrt muss nämlich in den Herbstferien, die am 26. Oktober beginnen und am 30. Oktober enden, gesperrt werden, wie die Erste Beigeordnete Franziska Wunschik nun im Verwaltungsausschuss ankündigte. Grund ist, dass aktuell an einer Nahwärmeleitung vom Schulzentrum hinunter in die Stadt gearbeitet wird. Und in den Herbstferien soll das Nadelöhr an der Poppenweiler Straße überwunden werden, um anschließend in der Haffnerstraße die zwei großen, dort laufenden Neubauprojekte ans Netz anzudocken.