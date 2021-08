Marbacher Orgelsommer Mal ganz zart, mal leidenschaftlich

Königin der Instrumente trifft Jungspund

Segmehls und Mayrs Spiel aus dem Stegreif bildet den Auftakt zum letzten Abend des 15. Marbacher Orgelsommers: Jeweils am frühen Sonntagabend an vier Wochenenden hintereinander entführten seit dem 18. Juli ausgezeichnete Könner ihres Fachs in die Welt der „Königin der Instrumente“, wie ihre Klanggewalt auch bezeichnet wird: Organistin Bernadetta Šuňavská, die Organisten Carsten Wiebusch und Andreas Willberg, Marbacher Bezirkskantor.