Marbacher nimmt Rap über Corona-Zeit auf Wie sozialer Stillstand die Kreativität beflügelt

Der Marbacher Anton Obleser jedenfalls hat genau diesen Sachverhalt mit seinem Rap-Song „Von der Rolle“ unter Beweis gestellt. Seinen Song, der – wie könnte es anders sein – das Coronavirus mit seinen diversen gesellschaftlichen Auswüchsen aufgreift, hat der 19-jährige Student in einem Anfall schöpferischer Wut, in nur drei Tagen fertig gestellt. „Weil ich jetzt eben so viel Zeit habe.“ Normalerweise daran gewöhnt, dass in seinem Leben immer etwas pulsiert, er sich mit Freunden trifft und für gewöhnlich keinen Abend zuhause ist, hat auch ihn anfangs der Frust gepackt. Das Gebot der Stunde „zuhause bleiben“ hat ihn, wie viele Menschen, von heute auf morgen in einen andere Umlaufbahn katapultiert. „Da war viel Widersprüchliches in mir, denn klar wollte ich lieber rausgehen, mich mit anderen treffen. Doch dann bin ich eines Morgens leicht krank aufgewacht. Das hat mich schlagartig zu mehr Einsicht geführt. Mein Denken hat sich seither komplett gewandelt“, sagt Anton Obleser, der sich zum sinnvollen Zeitvertreib nun auch der Musik zuwendet.