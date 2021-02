Marbacher muss sechs Jahre hinter Gitter Haftstrafe für sexuellen Missbrauch

Auf die Spur des Marbachers war die Polizei gekommen, weil sich die Nichte einer Schulsozialarbeiterin anvertraut hatte. Zu dieser war sie geschickt worden, weil sie in der Schule ein schwieriges Sozialverhalten an den Tag gelegt hatte. Das Mädchen lebt heute in einer therapeutischen Wohngruppe. Die Richter hatten während des Prozesses klargemacht, dass sie nicht nachvollziehen konnten, warum die Vorfälle in der Familie nicht aufgearbeitet worden seien. „Das kommt einem Totschweigen der Geschehnisse in der kompletten Familie gleich“, hatte die Vorsitzende Richterin Eva Bezold gesagt. Auch die Gutachter hatten sich darüber verwundert gezeigt.