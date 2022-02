Marbacher-Miteinander Hainbuch-Azubis gewinnen Marbacher Ehrenamtspreis

Den Ehrenamtspreis „Marbacher Miteinander“ hat die Stadt Marbach 2020 erstmals ausgeschrieben. Ziel sei es, so Trost, Marbacher Unternehmen zu motivieren, sich aktiv für die Gemeinschaft einzubringen. „Jedes Unternehmen, das in Marbach ehrenamtlich tätig wird, konnte sich auf den Preis bewerben“, so Trost. Der Preis diene der Anerkennung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements.