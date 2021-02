Marbacher Lugplätzle in neuer Optik Die Aussicht ist wiederhergestellt

Über Nacht sei es dagewesen, das Kunstwerk am Lugplätzle von Felix und Manuel Seiter: Das offene Bücherregal wird nun von einer Holzwand umrahmt, an der sich Fotorahmen sowie Ausschnitte aus alten Zeitungen und Büchern befinden. Zusammen mit der Sitzbank sei so eine Art „Wohnzimmer“ entstanden. Dabei sei gerade das Bild über der Bank dann die Attraktion, so der SSM: „Es ist wie ein Fenster, das sich zu einer ländlich geprägten Straßenszene hin öffnet.“