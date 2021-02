Marbacher Logistiker Egetrans erlebt turbulente Zeiten Der Welthandel steht kopf – seit Wochen

Weg vom Schiff, dafür ab in die Luft – auch das ist nicht so einfach wie gedacht. Denn die Flüge von Personenmaschinen, die vor der Pandemie circa 80 Prozent des weltweiten Luftfrachtvolumens transportiert haben, sind drastisch zurückgegangen. Die daraus resultierende Nachfrage nach Frachtmaschinen hat die Raten ebenfalls in die Höhe schnellen lassen. Da sich die Verantwortlichen bei Egetrans sicher sind, dass „die angespannte Lage im Bereich Seefracht in den kommenden Wochen weiteren Druck auf bereits knappe Luftfrachtkapazitäten ausüben wird“, hat man sich für einem ganz neuen Weg entschieden. Das Unternehmen chartert seit Dezember einmal in der Woche Passagiermaschinen vom Typ Airbus A350 oder Ähnliches von Lufthansa Cargo. Die üblicherweise mit bis zu 325 Sitzplätzen ausgestatteten Maschinen transportieren als sogenannte Prachter nun immer sonntags vor allem Guss- und Ersatzteile sowie Schwergut von Frankfurt nach Chicago. Pro Flug können so bis zu 40 Tonnen und 110 Kubikmeter Fracht transportiert werden – gelagert wird auch zwischen den Sitzen oder in den Gepäckfächern. Der erste Flieger hob am 6. Dezember mit 37 Tonnen Ladung ab und landete circa zehn Stunden später in Chicago O’Hare. Des Weiteren setzte Egetrans zuletzt auch noch auf Teilcharter-Flüge. „Alleine letzte Woche haben wir mehr als 200 Tonnen Luftfracht von verschiedenen europäischen Flughäfen aus nach Chicago verschoben“, berichtet Marcel Steinmüller.