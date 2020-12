Marbacher läuft beim „Virtual Run“ Marathon am Neckarufer statt an der Space Coast

Während also in Florida mehrere Tausend Läufer auf die Strecke gingen, startete der Marbacher in Schwaikheim, um sich auf die vorher ausgetüftelte, individuelle Marathonstrecke zu begeben. „Ich bin über Remseck, Kornwestheim, Ludwigsburg, Freiberg und Benningen bis zu mir vor die Haustür in Marbach gelaufen“, berichtet er. Die Strecke war so gewählt, dass er dabei möglichst wenig Kontakt zum normalen Straßenverkehr hatte. Statt also an der Space Coast ging für ihn zumindest teilweise am Neckarufer entlang.