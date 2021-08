Marbacher Kinderweg Auf Spurensuche in der Schillerstadt

Geschichtstour mit 14 Stationen

Gerade rechtzeitig zum Sommerferienbeginn und kurz bevor die Kindergärten in die Sommerpause gehen, ist der Startschuss für die 14 Stationen gefallen. Diese ermöglichen ab sofort einer definierten Zielgruppe – das sind Kinder im Alter von etwa 4 bis 8 Jahren – ihrem Alter entsprechend und mit Spaßfaktor ausgestattet die Schillerstadt auf etwas andere Weise zu entdecken. „Denn Kinder fragen viel, wenn sie mit uns unterwegs sind. Dieser Wissensdurst will befriedigt sein“, betonte Stephanie Morlock, die gemeinsam mit Patricia Batran die Videos aufgenommen hat, bei der Einweihung. Die Stationen sind deshalb alle mit einem silbergrauen Metall-Mäuschen versehen. Aufzuspüren ist es zum Beispiel an der Alexanderkirche und am Rathaus, an Schillers Geburtshaus, dem Tobias-Mayer-Museum und auf der Schillerhöhe, bei der Polizei oder auch an der Feuerwehr. Wer es entdeckt, kann auf drei verschiedenen Wegen Informationen über die Sehenswürdigkeiten oder Institutionen mithilfe des dort zu findenden QR-Codes abrufen.