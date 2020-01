Marbacher Jugendarbeit Planet-x bekommt musikalischen Akzent

Marbach - Wenn jemand frisch zu einem Team stößt, braucht er in der Regel eine gewisse Zeit, bis er weiß, wie die anderen Kollegen ticken und worauf sie Wert legen. Für Andreas Ludmann ist diese Annäherungsphase bei seinem neuen Job im Marbacher Jugendhaus im Grunde weggefallen. Seit einem Praktikum vor fast zehn Jahren kennt und hält er viel von Georg Stenkamp und Claudia Freude, den beiden Verantwortlichen der Einrichtung am Leiselstein. Da diese Wertschätzung auf Gegenseitigkeit beruht, klingelte Freude bei Ludmann durch, als klar war, dass im planet-x eine 75-Prozent-Stelle zu besetzen war. Und wie das Schicksal manchmal so spielt, wollte der 42-Jährige sich just in der Phase beruflich verändern. So kam also eins zum anderen und Ludmann in eine Mannschaft, von der er wusste: „Hier kann ich glücklich werden und zufrieden sein mit dem Arbeitsalltag.“