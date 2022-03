Marbacher Innenstadt Zum Markt gibt es zwei Meinungen

Marbach - Nach allem, was man in den vergangenen Wochen aufschnappen konnte, war eigentlich klar, wozu die verschiedenen Protagonisten tendieren. Das hat nun eine Umfrage auch offiziell bestätigt. Demnach haben mehr als 80 Prozent der Beschicker Gefallen an dem Ausweichquartier des Wochenmarkts an der Stadionhalle gefunden. Ganz anders dagegen das Stimmungsbild bei den Einzelhändlern im Herzen der City. 17 von 20 Selbstständigen, die ihre Meinung kundgetan haben, plädieren für eine innenstadtnahe Lösung. 15 davon beklagen einen Umsatzrückgang, speziell am Samstag. Was das für die nahe Zukunft bedeutet, wird sich am 17. März zeigen: Dann entscheidet der Gemeinderat, wo der zugkräftige Markt die restliche Zeit bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten in der Fußgängerzone seine Stände aufbauen soll.