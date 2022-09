Marbacher Innenstadt Neue Ideen zur Belebung der City

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Aktion in Marbach Belebung mit Filmen und Stühlen In Marbach wurden neue Sitzgelegenheiten in der Marktstraße aufgestellt. Diese wurden am Freitag im Rahmen eines Erlebnisabends eingeweiht.

In einem ersten Schritt wurden unlängst Sitzsäcke und Liegestühle angeschafft, die in der Marktstraße aufgestellt werden können und zum Verweilen einladen. Ein Aufdruck auf den Stühlen soll zugleich die Vorfreude auf die gemeinsame Gartenschau mit Benningen 2033 wecken. „Wir würden jetzt noch gerne Sitzmöbel aus Paletten bauen“, berichtete Fabian Friedl vom Citymanagement in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses. Das Material würde voraussichtlich weitgehend die für die Bauarbeiten in der Fußgängerzone zuständige Firma spendieren. Die Möbel sollen mobil sein, um bei Bedarf verschoben werden zu können, und könnten sogar mit Pflanzen bestückt werden. Angedacht sei, die Sitzgelegenheiten im Rahmen eines Aktionstags mit Bürgern zusammenzuschrauben, sagte Friedl. „Das wäre identitätsstiftend“, erklärte er. Und der Platz könne so insgesamt wohnlicher und schöner gestaltet werden.