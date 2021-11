Marbacher Innenstadt Gerangel um einen Marktstand

Das Plazet des Ordnungsamtes wird aber vermutlich ausbleiben, weil es die von Gunter Jazdziewski angestrebte Einvernehmlichkeit nicht gibt. Der Standbetreiber Johannes Schaaf signalisierte im Gespräch, er wolle auf jeden Fall an der alten Stelle bleiben. „Der Mensch ist ein Gewohnheitstier“, sagt der Aspacher Landwirt und spielt damit auf die Kunden an, die ihre eingespielten Laufwege weiterpflegen wollten. „Wer zum nahen Fischstand geht, kauft sich auch gerne bei uns Kartoffeln“, sagt er und sieht in seinem Stand nicht unbedingt einen Nachteil für die Schilleria. „Wir haben keine Rückwand – wartende Kunden können also das Schaufenster in Ruhe betrachten.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: „City-Einzelhändler nicht vergessen“ https://www.marbacher-zeitung.de/inhalt.blickwinkel-zum-wochenmarkt-city-einzelhaendler-nicht-vergessen.df46bdf2-d622-462e-b86f-eef15fed8528.html