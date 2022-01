Marbacher Innenstadt Eingesprungen beim Citymanagement

Ich habe mit einigen Einzelhändlern gesprochen, um ein Gefühl für die Situation und die Aufgabe zu bekommen. Außerdem habe ich mich nach den Projekten erkundigt, die gerade laufen, und was in der Position auf mich zukommen würde. Ich fand all das, was ich gehört habe, reizvoll und interessant. Das Gebiet, das Frau Büttner beackert, ist riesengroß.