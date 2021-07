Marbacher in Sat 1-Show Fabrizio Rollo ist im Finale

Es geht um 99 000 Euro

Anfangs kämpften 100 Kandidaten um die Siegesprämie von 99 000 Euro. Nach jedem Spiel – vom Papierschnipsel sortieren bis zum Zwiebelringe schneiden – musste einer die Show verlassen. Zu Beginn der zweiten Folge am Freitag waren noch 67 Kandidaten im Rennen, am Ende 34 – unter ihnen Fabrizio Rollo. Er und die anderen treten am Freitag, 30. Juli, im Finale gegeneinander an.