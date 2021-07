Marbacher in neuer TV-Show Mit Geschick und Strategie ins Rampenlicht

Marbach - Freitagabend um 20.15 Uhr und damit zur absoluten Primetime bringt Sat 1 am 9. Juli mit „99 – Eine(r) schlägt sie alle“ eine neue Spielshow an den Start, bei der es genau 99 000 Euro zu gewinnen gibt. Und beim Kampf um das Preisgeld mischt mit Fabrizio Rollo auch ein Mann mit, dem viele Marbacher die Daumen drücken dürften. Der 29-Jährige ist nämlich waschechter Schillerstädter, hier in den Kindergarten und zur Schule gegangen und dazu als Musiker und Barkeeper im Bistro „Sieben Himmel“ vielen in der Gegend ziemlich bekannt. Ob der Rapper mit den auffälligen Tattoos am Ende die Prämie einstreicht, darf er natürlich im Vorfeld nicht verraten. Er deutet aber an, dass er sich mit einer Mischung aus cleverer Taktik, einigem Geschick und einer gehörigen Portion Ehrgeiz wacker geschlagen hat.