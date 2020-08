Marbacher hilft im Libanon Die Suche nach Leben zwischen Trümmern

Relativ schnell ist klar, dass es in besagtem Sektor niemanden zu retten gibt. Das Geophon nimmt keine Klopfgeräusche auf und auch die Hunde schlagen nicht an. „Technische Geräte können keine Hundenase ersetzen“, sagt Nico Scheich und schmunzelt.

Am Samstagmorgen brechen die lokalen Behörden die Rettungsaktion ab. Scheich und seine Kollegen bekommen eine andere Aufgabe: Die Begutachtung der Gebäude im Hafen und die Einteilung der Schäden je nach Stärke. In der Nacht auf Montag setzt sich der Marbacher um 4 Uhr wieder in den Flieger zurück in die Heimat, wo gleich nach der Landung das erste Interview mit dem SWR wartet. Für den 25-Jährigen, der eigentlich nur helfen will und aus seiner Sicht nur seinen Job macht, eine ungewohnte Situation: „Ich will mich nicht profilieren.“ Andererseits ist es ihm ein Anliegen, für die Arbeit der nicht staatlichen Katastrophenschutz-Organisation und letztlich auch für Spenden für @fire zu werben. Die Bilder des Einsatzes werden ihn begleiten. „Ich habe keine Toten gesehen und darüber bin ich froh, aber eine Zerstörung in diesem Ausmaß zu sehen, war sehr erschreckend. Das war wie nach einem Bombenangriff. Die Druckwelle hat Vögel tot vom Himmel fallen lassen.“ Dazu die Gerüche, die extrem hohe Luftfeuchtigkeit, der Staub in der Luft. „Das ist eine Reizüberflutung, die man ein paar Tage sacken lassen muss.“